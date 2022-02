Ricoverata neonata in overdose, la madre risulta tossicodipendente

Già dieci casi registrati a Palermo in soli tre mesi di bambini piccolissimi che hanno ingerito sostanze stupefacenti

Ancora un caso di overdose in un neonato a Palermo, la situazione droghe appare drammatica in Sicilia dopo i casi delle scorse settimane nel capoluogo e nella zona di Agrigento. Questa volta la piccola è giunta viva nell‘ospedale della cittadina di Licata ma in condizioni decisamente gravi.

Overdose da cocaina e cannabinoidi, questo il responso dallE analisi. La madre risulta tossicodipendente, i carabinieri hanno denunciato il fatto alla procura dei minorenni di Palermo.