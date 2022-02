Schianto tra una moto e un monopattino: due morti

Il sinistro è occorso la scorsa notte a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano

Incidente mortale la notte scorsa a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Da quanto si apprende, due persone sono morte in seguito allo scontro tra una moto e un monopattino. Il conducente del monopattino ha perso la vita sul colpo, mentre l’altra persona, che era alla guida della moto e che era gravemente ferita, è morta stamattina in ospedale, al Niguarda di Milano.

La prima vittima del sinistro è un marocchino di 39 anni, che ieri, domenica 13 febbraio alle ore 22, era andato in aiuto alla fidanzata rimasta in panne con la sua automobile. L’uomo, senza fissa dimora, è rimasto colpito sulla statale di Vigevano all’altezza di via Da Vinci a Trezzano sul Naviglio. Il motociclista che lo ha travolto, un uomo di 61 anni, è morto questa mattina, lunedì 14 febbraio, in ospedale, dopo 12 ore.

Da quanto emerge dalle prime info, il 39enne si stava recando dalla fidanzata che era rimasta in panne con la sua auto proprio nel luogo in cui si è verificato il sinistro. Il marocchino indossava un giubbino catarifrangente, e giungeva dalla parte di Trezzano verso Abbiategrasso. Quando ha visto l’auto della sua fidanzata avrebbe svoltato improvvisamente e la moto lo ha investito. La moto proveniva da un’altra corsia, in direzione Milano. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Il monopattino è rimasto al centro della strada, distrutto, mentre il cadavere dell’uomo è stato sbalzato per circa 50 metri. Ancora più avanti, a 40 metri dal luogo in cui si trovava il corpo del 39enne, hanno ritrovato il corpo del motociclista di 61 anni.

Il motociclista, già grave, è morto stamane in ospedale. Per il 39enne inutili i soccorsi, è morto sul colpo.