Sedicenne muore durante stage in un sinistro stradale: era a bordo del furgone della ditta

L’incidente mortale è occorso a Serra de Conti, in provincia di Ancona. Il conducente del furgone si è ferito

Un ragazzo di 16 anni della provincia di Fermo è morto in un sinistro stradale mentre faceva lo stage nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. L’incidente è occorso a Serra de Conti, in provincia di Ancona. Il ragazzo era a bordo di un autocarro di una ditta di termo idraulica presso cui stava svolgendo il suddetto tirocinio. L’autocarro è finito contro un albero e il giovane ha perso la vita, mentre il conducente è rimasto ferito.

Il ragazzo studiava in un centro formazione professionale nelle Marche e stava facendo lo stage in termo idraulica. Alla guida del veicolo che si è schiantato con l’albero, un uomo di 35 anni che è finito fuori dalla cabina a causa dello schianto. Quando sono arrivati i soccorritori lo hanno trovato vivo ma in gravi condizioni.

Il 35enne, come il ragazzo che ha perso la vita, è della provincia di Fermo. Da quanto si apprende, l’autista avrebbe sbandato finendo contro un albero, nel campo che affianca la carreggiata.

Il pensiero va immediatamente al dramma che ha causato il decesso di Lorenzo Parelli, 18enne deceduto a Udine nell’ultimo giorno di tirocinio per l’alternanza scuola lavoro.