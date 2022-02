La certezza della grazia di Dio | Il Vangelo di oggi Martedì 15 Febbraio 2022

Affinché le preoccupazioni del mondo non attecchiscano dentro di noi diventando parte di noi, occorre il lievito della fede e della preghiera, che possa trasformare la nostra vita in speranza, e la speranza in certezza della grazia di Dio.

Liturgia di oggi Martedì 15 Febbraio 2022

MARTEDÌ DELLA VI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI)

Sii per me una roccia di rifugio,

un luogo fortificato che mi salva.

Tu sei mia rupe e mia fortezza:

guidami per amore del tuo nome. (Cf. Sal 30,3-4)

Prima Lettura

Dio non tenta nessuno.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Gc 1,12-18

Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano.

Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono; poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte.

Non ingannatevi, fratelli miei carissimi; ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 93 (94)

R. Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore.

Beato l’uomo che tu castighi, Signore,

e a cui insegni la tua legge,

per dargli riposo nei giorni di sventura. R.

Poiché il Signore non respinge il suo popolo

e non abbandona la sua eredità,

il giudizio ritornerà a essere giusto

e lo seguiranno tutti i retti di cuore. R.

Quando dicevo: «Il mio piede vacilla»,

la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto.

Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni,

il tuo conforto mi ha allietato. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 15 Febbraio 2022

Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 8,14-21

In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane.

Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?».

Gli dissero: «Dodici». «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non comprendete ancora?».

Parola del Signore.

Gesù ci dice che occorre guardarsi da quel “lievito”, quell’atteggiamento in grado di trasformare tutto ciò che c’è di bello in falsità, stroncando la bellezza sul nascere: per questo Gesù parla di “lievito dei farisei” o “lievito di Erode”.

I farisei sono infatti attaccati alle cose materiali, per le quali sono disposti a mentire e dissimulare, persino davanti a di Dio, Erode per la sua sete di potere è in grado di ucciderne la grazia da subito. Questi due atteggiamenti sono dannosi perché non ci fanno riconoscere e vivere nella sua grazia.

Il commento al vangelo di ieri:

Affinché le preoccupazioni del mondo e delle cose materiali non attecchiscano dentro di noi diventando parte di noi, occorre il lievito della fede e della preghiera, che possa trasformare la nostra vita in speranza, e la speranza in certezza della grazia di Dio. Anche quando sembra non farsi vedere, la fede è in grado di andare avanti con gioia, perché ha già visto la grazia di Dio e non pretende tutto e subito, ma attende da Dio il momento opportuno, fiduciosa del suo amore.

Se invece contiamo sulle circostanze, sugli uomini, sulle nostre possibilità, arriverà il momento in cui tutto ciò sembrerà remare contro di noi, e allora Gesù, che è con noi nella barca della vita, ci chiederà di ricordarci di lui. Sapremo farlo?