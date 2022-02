Migranti: Ocean Viking, ancora attesa per 247 naufraghi, a bordo una neonata e un bimbo.

Ancora in mare la nave soccorso Ocean Viking, minori e donne in attesa vicino la costa siciliana.

È di 247 il numero di naufraghi soccorsi dalla Ocean Viking, nel corso delle cinque operazioni tra il 12 e il 14 febbraio a largo del Mediterraneo. Tra questi 51 minori, dei quali 49 non accompagnati, un bimbo di nemmeno 4 anni ed una neonata di 5 mesi. “Abbiamo curato casi di ipotermia e ustioni da carburante. Molti soffrono per il mal di mare e alcuni presentano i segni delle torture subite”, ha spiegato il team medico della nave umanitaria di Sos Mediterranee, sulla quale i naufraghi hanno trascorso l’ennesima notte a bordo a causa delle avverse condizioni meteo. In attesa delle indicazioni di un Pos e ancora all’interno di acque internazionali, l’Ocean Viking si sta avvicinando alle coste siciliane per sfuggire al maltempo.

Minori e donne tra i più fragili.

Sono 12 le donne a bordo della Oceans Viking, sommate agli oltre cinquanta minori presenti sulla nave che sta passando ore difficili per le impervie condizioni del mare, in balia di onde alte oltre un metro. La presenza di donne e bambini preoccupa i medici delle operazioni di soccorso.