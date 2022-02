Carceri, Cartabia: “Mai più bambini in cella con le mamme detenute”

Così il ministro della Giustizia Cartabia ascoltata dalla commissione Infanzia. Ma aggiunge: “Difficoltà questo settore sono significative”.

“La nostra meta ideale è ‘mai più bambini in carcere’”. È questo il concetto ribadito dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia durante l’audizione alla commissione Infanzia relativamente alla questione delle detenute madri in carcere con i figli.

Occuparsi di bimbi innocenti reclusi assieme alle madri

“Occuparsi delle detenute madri vuol dire occuparsi dei bambini innocenti che, loro malgrado, sono costretti a conoscere e sperimentare il carcere. Reclusi loro stessi, insieme alle madri”, ha rimarcato il ministro.

“Sento moltissimo il peso della responsabilità per quello che riusciamo o che non riusciamo a fare in questo ambito. Le difficoltà in questo settore – ha sottolineato – sono più significative e ingombranti di quanto si possa immaginare”.