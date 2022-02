Roma, sgombero a San Basilio: trovato bunker con soldi e droga

Forze dell’ordine sgomberano appartamenti e in un bunker interno scoprono soldi e stupefacenti: denunciati in due.

Un bunker con soldi e droga ricavato nel sottoscala. Lo hanno scoperto a Roma le forze dell’ordine in un appartamento dell’Ater sgomberato stamattina nel quartiere di San Basilio, dove alloggia Luigi Marando, nipote del più famoso Rosario Marando, membro di spicco della ‘ndrangheta.

Prima di procedere allo sgombero gli agenti hanno effettuato una perquisizione che ha condotto al sequestro di circa 80 grammi di hashish e di una somma del valore di 1.500 euro. Un secondo sgombero ha riguardato invece l’appartamento di Devis Pupillo, nipote di Luigi Pupillo, un pregiudicato assai noto a san Basilio per essere una personalità di primo piano nel campo dello spaccio. Qui la perquisizione ha portato a sequestrare circa 50 grammi di hashish. Denuncia in arrivo per Pupillo e Marando.