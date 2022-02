Bollettino coronavirus 18 febbraio: i primi dati

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 18 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 18 febbraio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Toscana 3.324 nuovi casi e 28 decessi

I ricoverati sono 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). In Toscana sono 3.324 i nuovi casi Covid (1.362 confermati con tampone molecolare e 1.962 da test rapido antigenico), che portano il totale a 831.284 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 767.990 (92,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.846 tamponi molecolari e 20.773 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 5.702 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.527, -6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 16 uomini e 12 donne con un’età media di 84,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 3.324 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

In Piemonte -102 ricoverati, 2.569 nuovi casi

Oltre 100 ricoverati Covid in meno oggi in Piemonte, 2 in terapia intensiva e 100 negli altri reparti. Sono i dati dell’Unità di crisi della Regione che riporta anche 16 morti, dei quali 3 oggi, e 2.569 casi, con una quota del 5,6% rispetto ai 45.719 tamponi diagnostici processati (40.306 antigenici). In totale, restano 54 ricoverati in terapia intensiva, 1.314 negli altri reparti. I nuovi casi di guarigione sono 4.836, le persone in isolamento domiciliare 55.494. Dall’inizio della pandemia in Piemonte il totale dei casi positivi diventa 962.536, i decessi di persone positive al Covid 12.936, pazienti guariti 892.738 ( rispetto a ieri).

In aggiornamento