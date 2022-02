Covid, Iss: sono in discesa occupazione terapie intensive e ricoveri

Il tuo browser non supporta questo file

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso del 10,4%, come riporta l’Istituto Superiore di Sanità. In calo anche l’Rt

È in calo tasso di occupazione in terapia intensiva (10,4%) nel nostro Paese, come riportano i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità. I dati della scorsa settimana parlavano infatti del 13,4% di occupazione delle terapie intensive. Scende anche la percentuale di occupazione dei ricoveri in aree mediche al 22,2% in confronto al 26,5% del 10 febbraio. In calo anche l’Rt a 0,77.

Questa settimana, l’incidenza è a 672 ogni 100mila abitanti, invece dei 962 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana. Nel periodo che va dal 26 gennaio all’8 febbraio, l’indice Rt dei casi sintomatici, è allo 0,77, in calo in confronto alla settimana prima.

In calo anche l’indice di trasmissibilità che si basa sui contagi con ricovero in ospedale e che è di 0,79 all’8 febbraio, mentre il 1 febbraio si attestava allo 0,86.