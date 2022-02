Meteo DOMANI domenica 20 febbraio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 20 febbraio . Al nord cieli coperti con nebbie. Al centro addensamenti in aumento. Al sud nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 20 febbraio.

Nord:

Residui addensamenti compatti in pianura padana, con deboli piogge sparse, in diradamento dalla seconda parte della mattinata; addensamenti compatti sull’arco alpino centroccidentale; generalmente velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso sul settore peninsulare, con deboli piogge sparse, in attenuazione serale; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, senza fenomeni di rilievo associati.

Sud e Sicilia:

Iniziale estesa nuvolosità medio-alta, seguita dal tardo mattino dall’aumento delle nubi basse e compatte, a partire dalle regioni più settentrionali, e deboli piogge sparse dal pomeriggio sul settore peninsulare.

Temperature:

Minime in aumento al centro-sud peninsulare e Sicilia, in diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione al centro-sud ed aree prealpine di Piemonte e Lombardia, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Moderati di maestrale sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi tirreno e stretto di Sicilia; generalmente mossi i restanti mari.