Bollettino coronavirus 23 febbraio: 49.040 contagi, 252 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 febbraio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 febbraio, dichiara 49.040 nuovi casi, 252 morti. Sono 479.447 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 603.639. Il tasso di positività è al 10,2%, in lieve aumento rispetto al 9,9% di ieri. Sono invece 886 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 81. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.527, ovvero 549 in meno rispetto a ieri.

Le Regioni

Nel Lazio ancora record guariti, 14 decessi

Nel Lazio su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi (-717), sono 14 i decessi (-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.527.

3.201 casi e 29 morti in E-R, ricoveri in calo

Sono 3.201 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 23mila tamponi registrati. Si contano altri 29 morti, fra i quali una donna di 50 anni nel Riminese. I casi attivi scendono a 44.512, il 96,1% dei quali in isolamento domiciliare. Mentre calano i ricoveri nei reparti Covid (sono 1.630, 73 in meno di ieri), quelli in terapia intensiva tornano a salire. Nei reparti ad alta intensità, infatti, ci sono 101 pazienti (tre in più di ieri) 52 dei quali non vaccinati.

In Toscana 2.956 nuovi casi, 32 decessi

I ricoverati sono 1.002 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (10 in più). In Toscana sono 2.956 i nuovi casi Covid (1.063 confermati con tampone molecolare e 1.893 da test rapido antigenico), che portano a 844.989 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 795.243 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.719 tamponi molecolari e 19.208 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,6% è risultato positivo. Sono invece 5.837 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 40.859, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.002 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (10 in più). Si registrano 32 nuovi decessi: 16 uomini e 16 donne con un’età media di 82,8 anni (7 a Firenze, 6 a Prato, 5 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 2 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Siena, 2 a Grosseto). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.956 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

In aggiornamento