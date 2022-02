Obbligo vaccinale: Governo pone la fiducia, contestazioni in aula [VIDEO]

Il tuo browser non supporta questo file

Mentre il ministro D’Incà poneva la fiducia un gruppo di deputati dell’opposizione lo ha contestato in maniera veemente.

Il Governo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà (M5S), ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge relativo all’obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50 con i corrispondenti vincoli legati al possesso del green pass rafforzato sul luogo di lavoro. Il provvedimento è in prima lettura, andrà quindi esaminato anche dal Senato per l’approvazione che dovrà giungere entro l’8 marzo.

Mentre pronunciava la formula di rito nell’apposizione della questione di fiducia il ministro è stato veementemente contestato da esponenti dell’opposizione (membri del gruppo Alternativa) che hanno cercato di occupare i banchi del Governo lanciando anche fascicoli e fogli di carta all’indirizzo del ministro D’Incà. Sono intervenuti commessi e la seduta è stata sospesa. Per decidere il prosieguo dei lavori è stata convocata la Conferenza dei capigruppo.