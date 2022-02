Pensionato pestato a sangue e ammazzato in casa: si pensa a rapina finita male

Il tuo browser non supporta questo file

A trovare il corpo senza vita del 78enne è stato il nipote allertato dalla signora delle pulizie che non riusciva a contattarlo.

È stato ucciso in casa sua Tonino Porcu, 78 anni, di Ghilarza (Oristano). L’abitazione dell’uomo è stata trovata a soqquadro. Ora si ipotizza una rapina finita male. A ritrovare l’anziano, nella tarda serata di ieri, sono stati la donna delle pulizie e il nipote: il volto del 78enne era tumefatto e il corpo solcato da numerose tracce di sangue.

Il pensionato era molto noto in paese

Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine che subito hanno richiesto l’intervento degli specialisti del Ris. Sul posto sono giunti anche il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco De Crescenzo. Ora è partita la ricerca degli autori del delitto.

Come riferito dai quotidiani locali, Porcu abitava da solo ed era molto noto nel paese. La signora delle pulizie si era preoccupata perché non riusciva a mettersi in contattato con lui e ha chiamato uno dei nipoti che una volta entrato in casa si è trovato davanti al corpo massacrato dell’uomo, un ex allevatore in pensione.