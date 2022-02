Ucraina, Aiea: “Russia garantisca sicurezza a Chernobyl e liberi staff della centrale”

Le forze armate russe hanno preso possesso dell’impianto nucleare di Chernobyl e pare che tengano in ostaggio il personale della centrale.

Aiea, l’agenzia atomica internazionale ha mostrato preoccupazione per l’occupazione da parte delle forze russe dell’impianto nucleare di Chernobyl. “L’Aiea sta seguendo la situazione in Ucraina con grande preoccupazione e fa appello per la massima moderazione per evitare ogni azione che possa mettere a rischio le strutture nucleari del Paese”, ha dichiarato il capo dell’agenzia Rafael Grossi mettendo l’accento sul fatto che la sicurezza nel reattore che fu scenario del terribile incidente nucleare del 1986 debba essere assicurata a ogni prezzo.

“Siamo oltraggiati dalla notizia credibili secondo le quali militari russi stanno al momento tenendo in ostaggio lo staff dell’impianto di Chernobyl”. Lo ha comunicato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, affermando che “questa illegale e pericolosa presa di ostaggi potrebbe minare la routine dei lavori necessari per mantenere e proteggere le scorie nucleari”. “E’ ovviamente incredibilmente allarmante e preoccupante” ha terminato la portavoce di Joe Biden che ha espresso la forte condanna e la “richiesta del rilascio” del personale tenuto in ostaggio dai russi.