Guerra Ucraina, sanzioni Usa colpiscono sistema bancario russo

Sberbank e Vtb, i principali gruppi bancari in Russia, sono stati esclusi dal sistema finanziario americano.

Gli Usa hanno sferrato un duro colpo, con le sanzioni introdotte oggi, al sistema bancario, alle grandi aziende statali e a altri esponenti del ristretto circolo di potere e i loro figli. La maggiore banca russa, Sberbank, detentrice di quasi un terzo degli asset bancari del Paese, è stata esclusa dal sistema finanziario americano e la seconda istituzione, Vtb Bank, che incide su un quinto del sistema bancario russo, è stata bloccata (ossia sono stati congelati gli asset relativi al sistema finanziario americano e vietato agli americani di trattarli).

Sanzioni anche per imprese e membri dell’establishment

Colpite dalle restrizioni decise oggi anche altre tre grandi banche russe: Bank Otkitie, SovcombankOjsc, e Novikombank. Sommando le vecchie e le nuove misure, i primi dieci gruppi bancari russi, che detengono l’80 per cento degli asset bancari del Paese, sono ora colpiti dalle sanzioni Usa.

LEGGI ANCHE -> Ucraina, Russia prende il controllo di Chernobyl: “Disastro nucleare può risuccedere nel 2022”

Oltre a questo, sono state escluse dal sistema dei crediti e della raccolta di capitali negli Usa 13 delle maggiori imprese russe, con capitali per 1,4 trillioni di dollari: Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot, e le Ferrovie russe. Raggiunte dalle sanzioni anche “personalità che si sono arricchite alle spese dello Stato russo” come l’ex ministro della Difesa e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Sergei Ivanov e il figlio, il Segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Nikolai Patrushev, e il figlio, il ceo di Rosneft, Igor Sechin, e il figlio, il vice presidente della Vtb Bank, Andrey Puchkov, un altro vice presidente di Vtb, Yuriy Solviev, la moglie, Galina Ulyutina e il vice presidente di Sberbank Alexander Vedyakhin.

LEGGI ANCHE -> Ucraina, Macron: «Scambio franco e rapido con Putin. Lui ha scelto la guerra»

L’export di quasi tutti i beni dotati di software, tecnologia, o equipaggiamenti americani sarà ridotto in modo da escludere il ministero della difesa e le forze armate russe. Di fatto il blocco riguarderà componenti per più di 50 miliardi di dollari “in input cruciali per la Russia, con un impatto molto più esteso sulla produzione del Paese”. Sanzioni in arrivo anche per 24 esponenti e entità della Bielorussia, a causa del sostegno garantito da Minsk all’attacco lanciato dal Cremlino contro l’Ucraina. Coinvolte due delle principali banche pubbliche bielorusse, nove aziende del settore della difesa e sette esponenti del regime.