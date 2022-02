Guerra Ucraina, tv di stato manda in onda tutorial per fabbricare Molotov [VIDEO}

Intanto su Twitter il ministero della Difesa ucraino incita la popolazione a “fare bombe e abbattere l’occupante”.

In Ucraina un canale televisivo ha mandato in onda una specie di tutorial per spiegare come preparare una bomba molotov. Il video mostra una persona impegnata a creare l’esplosivo improvvisato.

I leader ucraini esortano la popolazione a resistere all’invasione

Stando a quanto riferiscono alcuni utenti di Twitter, la spiegazione è stata diffusa anche via radio. Nel frattempo, i leader ucraini invitano la popolazione a difendere le loro città e a resistere all’attacco russo combattendo strada per strada e casa per casa.

Ieri invece, attraverso Twitter, il ministero della Difesa ucraino ha incitato i connazionali a “fare bombe molotov e abbattere l’occupante”. Sempre sui social, la Guardia nazionale ucraina ha postato una guida informativa contenente le istruzioni per costruire una molotov.