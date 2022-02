Ucraina, Zelensky a colloquio con Draghi: Italia supporta disconnessione Russia da Swift

Si tratta di un colloquio che «è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati»

Il presidente ucraino Volodumyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il premier Mario Draghi, colloquio che «è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati», come lo definisce il premier ucraino in un tweet. Zelensky aggiunge anche che Draghi «ha sostenuto la disconnessione della Russia da SWIFT e la fornitura di assistenza alla difesa» di Kiev. Zelensky chiosa dicendo:«L’Ucraina deve entrare a far parte dell’Ue». Nel frattempo, Letta retwitta su colloquio telefonico Zelensky-Draghi:«Bene, molto bene».

Zelensky torna poi a twittare di aver avuto un colloquio con il presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen:«L’Ucraina sta combattendo armi in pugno l’invasore, sta difendendo la sua libertà e il futuro dell’Europa».

Zelensky spiega che con la Von der Leyen ha discusso di «di assistenza concreta da parte dell’Ue al nostro Paese in questa battaglia eroica. Credo che anche l’Ue abbia scelto l’Ucraina», ha chiosato il presidente ucraino nel suo tweet.