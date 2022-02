Covid, Bassetti: “Italia terza in Ue per percentuale vaccinati”

Il nostro paese ha l’83,28% di vaccinati, terzo solo a Portogallo e Malta. E adesso, esorta l’esperto, è ora di “tornare alla vita di prima”.

“Siamo il Paese al mondo che ha somministrato più vaccini” contro il Covid-19 “nell’ultimo anno in rapporto alla popolazione (x100 persone)”. Inoltre “con l’83,28% siamo al terzo posto in Europa dopo Portogallo e Malta come percentuale di vaccinati, molto sopra la media europea (che è circa del 70%)”. Lo mette in luce Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, pubblicando e commentando su Facebook un grafico dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) elaborato sulla base dei dati disponibili nella serata di ieri, 27 febbraio, sulle percentuali della popolazione totale con ciclo vaccinale completo all’interno dell’area Ue.

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di mettere in sicurezza e in protezione oltre il 90% della popolazione generale grazie ai vaccini e ai guariti“, spiega l’infettivologo. “Ora – invita l’esperto – guardiamo avanti con ottimismo (almeno sul Covid) ritornando presto alla vita di prima”.