Incidente sul lavoro: escavatore cade nel fiume, muore operaio

L’uomo stava guidando il mezzo quando si è ribaltato nel fiume. Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ieri notte un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 52 anni. È successo verso l’una di notte a Monna, in alta Valcamonica, nel bresciano. L’uomo stava guidando un escavatore quando il mezzo, in via Strada di Savena, si è ribaltato cadendo in un fiume.

I colleghi del conduttore hanno subito lanciato l’allarme, ma per lui non c’è stato niente da fare. I soccorritori lo hanno rinvenuto in stato di arresto cardiocircolatorio e non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.