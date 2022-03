Guerra in Ucraina, Farnesina: ambasciata italiana trasferita a Leopoli

Per motivi di sicurezza l’ambasciata d’Italia a Kiev sarà spostata a Leopoli come altre ambasciate presenti nella capitale ucraina.

Ambasciata italiana in Ucraina spostata da Kiev a Leopoli. Il trasferimento si è reso necessario a causa del deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nella capitale ucraina con la conseguente impossibilità di assicurare una piena funzionalità: perciò è in corso lo spostamento a Leopoli dell’ambasciata d’Italia a Kiev per continuare ad assolvere le proprie funzioni, sulla scia di altre ambasciate presenti a Kiev e già trasferitesi. Lo comunica la Farnesina.

In seguito all’intensificarsi dell’attacco russo in Ucraina il Ministero degli affari esteri fa inoltre sapere che “ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco”. “Si raccomanda la massima cautela”, è quanto si può leggere nel messaggio rivolto ai connazionali sul sito ‘Viaggiare sicuri’ della Farnesina, nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina.