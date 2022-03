Pedofilia, Germania: cardinale Woelki presenta dimissioni a papa Francesco

Era stato criticato per non aver reso pubblico un rapporto sugli abusi avvenuti nella sua diocesi.

Il cardinale tedesco Rainer Maria Woelki ha reso noto di aver presentato le proprie dimissioni a Papa Francesco, dopo le critiche ricevute in passato per non aver comunicato pubblicamente un rapporto sugli abusi sessuali nella Chiesa.

Ora tocca a Francesco decidere

Il Papa ha detto che risponderà a tempo debito alla richiesta, ha fatto sapere il cardinale. In attesa della risposta pontificia, Woelki ritornerà alle funzioni di arcivescovo di Colonia, dopo cinque mesi di congedo approvati dalla Santa Sede, che lo aveva criticato per la sua gestione dello scandalo sugli abusi.

Nel 2020 Woelki aveva deciso di non pubblicare un documento prodotto dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl relativamente alla gestione dei casi di abuso sessuale da parte di sacerdoti venuti alla luce nella diocesi.

Il cardinale aveva motivato con ragioni legali la scelta di non dare diffusione al documento, che lui stesso aveva commissionato. Un successivo rapporto ha fatto emergere centinaia di casi di presunti abusi sessuali sui minori avvenuti nell’arcidiocesi di Colonia.