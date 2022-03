Travolta dal cancello scardinato dal vento: donna di 40 anni muore in ospedale

L’incidente è avvenuto una settimana fa. Troppo gravi i traumi provocati dalla caduta del cancello scardinato da un vento fortissimo.

Niente da fare per Anna Grandi, la 40enne travolta dal cancello della ditta di famiglia presso cui la donna lavorava a Candiolo, nel Torinese. A una settimana di distanza dal terribile incidente il sottile filo che la legava alla vita si è purtroppo spezzato: troppo pesanti i traumi riportati, in particolare quello all’aorta. La donna è deceduta all’ospedale Molinette, dove era stata ricoverata in seguito al tragico incidente dello scorso 21 febbraio. La famiglia ha dato il suo consenso alla donazione degli organi e dei tessuti.

LEGGI ANCHE -> Padre e figlio di 16 anni feriti in una sparatoria: sconosciuti si sono presentati alla porta di casa

Cosa è accaduto

Secondo le ricostruzioni, il crollo del cancello è stato provocato da un vento talmente forte da sganciare la struttura dai supporti. Il cancello così è precipitato addosso alla donna. Dopo il trasporto d’urgenza al Cto di Torino, Anna Grandi è stata poi spostata alle Molinette, dove i cardiochirurghi sono intervenuti per cercare di riattaccare il tronco anonimo all’aorta ascendente, tagliata di netto dalla caduta del cancello. Ma tutti i tentativi dei medici di tenerla in vita sono stati vani.