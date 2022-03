Germania, rilancio della spesa militare fa la fortuna degli armaioli

Il tuo browser non supporta questo file

Gli industriali delle armi prevedono di creare migliaia di nuovi posti di lavoro grazie alle nuove commesse da parte dell’esercito.

C’è un’industria che difficilmente va in crisi durante le guerre: quella delle armi, che anzi sui conflitti prospera. Arriva infatti la notizia che la ditta tedesca Rheinmetall, attiva nel settore della produzione di armi da fuoco, ha previsto di poter creare tra i 1.000 e i 3.000 nuovi posti di lavoro legati ai nuovi progetti della Germania, intenzionata a potenziare la spesa per la difesa del paese.

A comunicarlo è stato l’amministratore delegato Armin Papperger, interpellato dal settimanale di economica Wirtschaftswoche. La Rheinmetall, azienda che risiede a Düsseldorf, ha avuto la prima ordinazione – svariate migliaia di caschi per l’esercito – proprio in settimana, ha dichiarato Papperger. Domenica davanti al Bundestag il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha comunicato l’intenzione di creare un fondo speciale per le forze armate germaniche (Bundeswehr) al quale saranno destinati 100 miliardi di euro (113 miliardi in dollari).