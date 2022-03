Nascondeva 22 kg di droga in casa dell’amica: 46enne in manette

Il tuo browser non supporta questo file

Conservava decine di chili di sostanza stupefacente nell’appartamento di un’amica ignara di ogni cosa. Ma la polizia scopre tutto.

In casa di un’amica, all’oscuro di tutto, teneva un quantitativo di circa 22 chili di hashish. Per questo motivo un uomo di 46 anni, con precedenti di polizia, è stato fermato nella giornata di ieri a Milano con l’accusa di detenere droga a scopo di spaccio. Nel corso di un controllo da parte del Commissariato Villa San Giovanni per cercare di combattere lo spaccio di droga nella zona a nord della città, gli agenti hanno scoperto un appartamento situato in viale Monza, nei pressi della metropolitana di Precotto, identificandolo come una potenziale zona di detenzione e spaccio.

Trovati quasi 22 kg di hashish

Così verso le 11.30 della mattina i poliziotti si sono introdotti nell’appartamento, dove hanno trovato una donna che sosteneva di essere solo l’affittuaria e che la persona che stavano cercando, in quel momento assente da casa, da tempo risiedeva lì. Gli agenti hanno dato via alla perquisizione della dimora anche servendosi dell’aiuto delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale. Dalla ricerca sono emersi due borsoni contenenti diverse dosi di hashish per un peso complessivo di 21,9 chili, oltre al materiale per confezionare i panetti.

Quando l’uomo, di 46 anni, ha fatto ritorno nell’appartamento ha dovuto confessare che la droga apparteneva a lui e che la donna non era coinvolta nell’attività illecita. Successivamente gli agenti hanno perquisito anche l’appartamento in cui il 46enne ha la residenza, distante un paio di chilometri dal primo. Qui è stato ritrovato un bilancino elettronico di precisione ancora sporco di hashish. L’uomo, disoccupato, è stato quindi fermato dagli agenti e trasferito nel carcere di San Vittore.