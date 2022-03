Tragedia sul campo da calcio: a 15 anni si accascia a terra e muore

Il ragazzo è collassato sotto gli occhi della mamma che lo aveva accompagno ad allenarsi. Vani tutti i tentativi di rianimarlo.

Dramma in campo: è successo ieri pomeriggio a Priverno, comune della provincia di Latina, dove un 15enne è morto durante l’allenamento coi compagni di squadra. La tragedia è capitata proprio davanti alla mamma del ragazzo, che come ogni volta lo aveva accompagnato al campo sportivo San Lorenzo. L’allenamento si stava svolgendo serenamente ma tutto è cambiato in un attimo quando Matteo P. è crollato a terra durante la corsa sul campo da calcio.

Forse un arresto cardiocircolatorio la causa della morte

Il ragazzo è finito disteso sul terreno di fronte agli sguardi atterriti dei compagni e dell’allenatore, subito resisi conto della gravità delle sue condizioni assieme alla mamma del 15enne che ha subito chiamato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo si sono precipitati il 118 e i carabinieri di Latina.

Il personale medico ha lottato per circa una ventina di minuti cercando di rianimare il giovanissimo calciatore, ma lo sforzo non è servito a nulla. La vita di Matteo è stata stroncata forse da un arresto cardiocircolatorio. È molto probabile che il corpo del 15enne venga sottoposto ad autopsia su disposizione dell’autorità giudiziaria nel tentativo di chiarire le cause della drammatica scomparsa.