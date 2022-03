Meteo DOMANI domenica 6 marzo | cieli coperti

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 6 marzo . Al nord cieli con addensamenti in aumento. Al centro cieli coperti. Al sud coperto. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 6 marzo.

Nord:

Deboli nevicate al mattino su alpi piemontesi e lombarde e in successivo miglioramento; sereno o poco nuvoloso altrove salvo addensamenti sulla Romagna e, durante le ore centrali, su Liguria, Lombardia ed Emilia.

Centro e Sardegna:

Sporadici piovaschi e deboli nevicate intorno 500 metri su Marche e Abruzzo; sereno o poco nuvoloso sul resto del centro con qualche addensamento più consistente durante le ore centrali.

Sud e Sicilia:

Occasionali piovaschi su coste e immediato entroterra di Molise e Puglia, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale; poco o parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature:

Minime stazionarie su Friuli-venezia giulia,Altoadige,Marche e coste abruzzesi, in diminuzione sul resto d’Italia; massime in calo su Salento, est Sicilia e settori sud di Sardegna e Calabria, in aumento su Molise, Campania, Basilicata e restanti aree di Puglia e Calabria.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali su isole maggiori e centro-sud peninsulare con i rinforzi maggiori lungo le coste adriatiche; deboli in prevalenza nord-orientali al settentrione con rinforzi su Liguria di ponente e soprattutto lungo le coste adriatiche.

Mari:

Da mossi a molto mossi ionio e adriatico e tendenti a mossi per fine giornata; molto mossi con moto ondoso in diminuzione mare e canale di Sardegna, tirreno occidentale e stretto di Sicilia; mossi i restanti mari.