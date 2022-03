Minaccia la ex e la insegue fino alle porte della caserma: 31enne finisce in manette

Si era presentato sotto la casa dell’ex compagna inveendo e lanciando pietre. Dopo l’ha inseguita finché i carabinieri non l’hanno arrestato.

A Ischia un uomo di 31 è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Forio con l’accusa di aver messo in atto atti persecutori e maltrattamenti in ambito familiare. Il 31enne, che precedenti con la giustizia ed è già conosciuto dai tutori della legge, si è presentato sotto la casa della ex e ha iniziato a imprecare contro la donna. Alle grida ha fatto seguito una sassaiola con la quale l’uomo ha rotto alcuni vetri delle finestre di casa dell’ex compagna.

La donna, atterrita, se l’è data a gambe portando con sé il figlioletto di un anno e si è diretta verso la locale caserma dei Carabinieri. È stata inseguita dall’ex compagno fino all’entrata della caserma. Ad aspettarlo però c’erano i militari dell’Arma che lo hanno prontamente arrestato. Mentre veniva messo in condizione di non nuocere l’uomo continuava a gridare lanciando minacce di morte all’indirizzo della donna.