Ucraina, russi uccidono sindaco Prylypko: “Stava distribuendo medicine”

Lo si legge in un post Facebook del comune di Gostomel, vicino Kiev: “Stava distribuendo pane e medicine. E’ morto da eroe”

Yuri Illich Prylypko, sindaco Gostomel nelle vicinanze di Kiev, è stato ucciso dall’esercito russo insieme ad altri due uomini. Ne hanno dato comunicazione le autorità della città che è sede di uno degli aeroporti nei dintorni della capitale.

Si legge nel post su Facebook del comune: “Prylypko è morto mentre distribuiva il pane agli affamati e medicine ai malati. Nessuno l’aveva costretto ad andare sotto i proiettili degli occupanti, è morto per il proprio popolo, per Gostomel. È morto un eroe“.

“Non era un santo. Non era perfetto, ma nemmeno orgoglioso o arrogante – si legge ancora nel post -. Non ha mai rifiutato l’aiuto a nessuno. Poteva essere amato o stare antipatico, ma tutti sapevano che nel momento più buio non si sarebbe tirato indietro”.