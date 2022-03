Prima tenta di uccidere la moglie e poi si impicca. Il dramma di un 72enne

L’ha aggredita forse nel sonno tentando di sgozzarla. Lei è ora ricoverata, lui invece si è tolto la vita nella sua casa

Violenza e follia a Brindisi nel quartiere La Rosa, dove un uomo di 72 anni ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola alla gola. E’ viva ma gravemente ferita e si trova ora ricoverata all’ospedale Perrino di Brindisi. La coppia dormiva in camere separate, l’uomo si è avvicinato alla moglie verso le 5 e 30 del mattino aggredendola forse nel sonno.

La donna è stata soccorsa è fuggita nella casa accanto in cui abita la figlia, alcuni familiari hanno poi avvisato i carabinieri. La vicenda però non si è conclusa qui, il responsabile infatti, forse per il rimorso del gesto compiuto, si è tolto la vita impiccandosi nella veranda della sua abitazione.