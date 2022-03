Bollettino coronavirus 9 marzo: 48.483 contagi, 156 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 48.483 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.191. Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 184). Sono 433.961 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 531.194. Il tasso di positività è all’11,17%, stabile rispetto al 11,3% di ieri. Sono invece 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.575, ovvero 201 in meno rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 4.884 nuovi positivi, 26 i morti

Sono 4.884 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 36.532 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.049. Il tasso di positività scende al 13,3% ieri era al 17,8%. L’isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 220.062 con un decremento di 6.410 casi. I guariti sono 12.609 mentre le vittime sono 26 portano il totale dei decessi a 9.681. Sul fronte ospedaliero sono 960 ricoverati con un ricovero in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, tre casi in più rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.676 casi, Catania 996, Messina 779, Siracusa 497, Trapani 595, Ragusa 421, Caltanissetta 318, Agrigento 710, Enna 233.

In Toscana 3.172 nuovi casi, 17 decessi

I ricoverati sono 731 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). In Toscana sono 3.172 i nuovi casi Covid (903 confermati con tampone molecolare e 2.269 da test rapido antigenico), che portano il totale a 880.603 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 847.535 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.886 tamponi molecolari e 17.764 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 5.947 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 53,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.889, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). Si registrano 17 nuovi decessi: 11 uomini e 6 donne con un’età media di 84,2 anni ( 4 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 4 a Grosseto, 1 fuori Toscana). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 3.172 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

In Emilia-Romagna oltre 2.500 nuovi casi, calano i ricoveri

Sono oltre 2.500 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su più di 19.300 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri di pazienti Covid-19, mentre si registrano altri 12 decessi, tutti ultra ottantenni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 64, tre in meno da ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.093 (-46). Ad oggi i casi attivi sono complessivamente 28.134 (+779 da ieri), di cui quasi il 96% in isolamento a casa.

In Piemonte 1.899 nuovi casi, -42 ricoverati

Torna a scendere il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione riporta un calo di 6 pazienti in terapia ordinaria e di 36 negli altri reparti che porta i dati complessivi, rispettivamente, a 31 e 654. In lieve aumento, rispetto a ieri, il tasso di positività, pari al 7,1%, con 1.899 nuovi casi dopo l’esito di 26.924 tamponi diagnostici, di cui 22.857 antigenici. Nove i decessi, due di oggi. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia si avvicina al milione, raggiungendo quota 998.178, le vittime sono 13.109. i casi di guarigione 942.837, con i 1765 di oggi. Le persone in isolamento domiciliare restano 41.547, gli attualmente positivi sono 42.232, con un incremento di 125 rispetto a ieri.

