Covid, allentano le restrizioni: sì parenti in ospedale e snack nei cinema

Entro l’estate potremo togliere anche le mascherine al chiuso, inizia la lenta fase di normalizzazione dopo l’emergenza virus

Si vede la luce in fondo al tunnel dell’emergenza Covid e si alleggeriscono anche le regole per evitare il contagio in Italia. Il governo sta discutendo se dal 1 aprile sarà possibile togliere la mascherina all’aperto mentre il sottosegretario Andrea Costa ha già annunciato che dal prossimo mese non sarà più obbligatorio mostrare il Green Pass per accedere alle attività commerciali.

VIA LE MASCHERINE?

“Nei prossimi giorni il governo stilerà un cronoprogramma sulle riaperture graduali, che partiranno dall’inizio di aprile e dovrebbero portarci ad una estate senza restrizioni” afferma il sottosegretario sottolineando che al vaglio è anche l’idea di potere togliere l’obbligo di mascherine nei luoghi chiusi dal mese di maggio.

SI ALLE VISITE IN OSPEDALE

Dopo due anni dall’inizio dello stato di emergenza, sarà finalmente possibile accedere alle strutture ospedaliere per fare visita ai parenti che si trovano ricoverati negli ospedali italiani, a condizione che i visitatori indossino sempre una mascherina di tipo Ffp2 ed esibiscano il Super Green Pass all’ingresso. “Sarà un giorno da ricordare per tanti pazienti e le loro famiglie, saranno possibili visite per almeno 45 minuti. L’affetto e la vicinanza dei cari sono fondamentali per il percorso di guarigione” afferma a questo proposito il sottosegretario Costa.

OK LE CONSUMAZIONI AL CINEMA

Torna anche la piccola libertà di potere andare in cinema e teatri e potere consumare all’interno della sala cibi e bevande. Il divieto era stato imposto sin dalla riapertura, da oggi viene cancellato.