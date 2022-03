False vaccinazioni in cambio di denaro: agli arresti 2 medici

Facevano false vaccinazioni in cambio di denaro. Per questo due medici e una collaboratrice sono stati arrestati dalle Fiamme Gialle di Ferrara. Sono stati fermati nel contesto dell’operazione denominata ‘Red Pass’. I tre simulavano l’inoculazione del vaccino anti Covid rilasciando anche false esenzioni per malattie inesistenti, il tutto in cambio di somme di denaro.

Ora saranno chiamati a rispondere a vari reati quali falso ideologico, corruzione, peculato e truffa aggravata ai danni dello stato.

Il Gip di Ferrara ha motivato l’arresto con la presenza di pesanti indizi di colpevolezza, oltre che col pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove.

L’indagine è partita quando è stato rilevato come in pochi mesi si fosse impennato il numero di pazienti dei due medici. A cominciare dall’aprile 2021, infatti, si erano aggiunti ben 848 nuovi assistiti, e tra questi 51 risultavano residenti fuori dalla provincia e dalla regione. Per 548 dei nuovi pazienti, poi, risultava che si fossero sottoposti alla vaccinazione quattordici giorni dopo aver cambiato medico.

Almeno 157 le false inoculazioni per avere il Green Pass

Almeno 42 sono stati i casi di corruzione accertati. A mezzo di intercettazioni telefoniche e ambientali gli investigatori hanno scoperto come i due medici si facessero pagare dai 20 ai 50 euro per certificare false vaccinazioni, a volte facendo solo finta di inserire l’ago della siringa nel braccio, altre volte invece inoculando una soluzione idrosalina o acqua.

In altre circostanze invece il vaccino veniva reso inoperante dopo essere stato ricongelato e scongelato. In molte occasioni poi la stessa siringa veniva riusata più di una volta.

Tra i pazienti dei dottori indagati ci sarebbero membri di categorie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale (forze dell’ordine, militari, infermieri, insegnanti), ma anche sacerdoti, liberi professionisti, studenti, commercianti. I casi di false inoculazioni per avere il Green Pass sono 157.