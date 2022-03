Un amore non politicamente corretto | Il Vangelo di oggi Sabato 12 Marzo 2022

Gesù ci chiede di avere un amore non “politicamente corretto”, non di comodo, ma un amore controcorrente che sa amare anche chi non ci va giù… Chi è in grado di farlo? Con Gesù lo possiamo, forti del suo esempio e della fiducia in lui.

Liturgia di oggi Sabato 12 Marzo 2022

SABATO DELLA I SETTIMANA DI QUARESIMA

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;

la testimonianza del Signore è stabile,

rende saggio il semplice. (Sal 18,8)

Prima Lettura

Sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio.

Dal libro del Deuteronòmio

Dt 26,16-19

Mosè parlò al popolo, e disse:

«Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima.

Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce.

Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi.

Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha promesso».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 118 (119)

R. Beato chi cammina nella legge del Signore.

Beato chi è integro nella sua via

e cammina nella legge del Signore.

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti

e lo cerca con tutto il cuore. R.

Tu hai promulgato i tuoi precetti

perché siano osservati interamente.

Siano stabili le mie vie

nel custodire i tuoi decreti. R.

Ti loderò con cuore sincero,

quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.

Voglio osservare i tuoi decreti:

non abbandonarmi mai. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 12 Marzo 2022

Siate perfetti come il Padre vostro celeste.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 5,43-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.

Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?

Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Parola del Signore.

Un amore non politicamente corretto | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 12 Marzo 2022

Il messaggio di Gesù è straordinario, come straordinario è quello che ci chiede: ci chiede infatti di amarci gli uni gli altri, e di amare persino che non ci va a genio o chi ci è in qualche modo nemico, chi ci ha fatto del male. Essere figli di Dio ed esserlo fino in fondo è una grande responsabilità, perché implica di decidersi per l’amore.

Un amore senza tornaconto, un amore non “politicamente corretto” e non di comodo, ma un amore controcorrente che sa amare anche chi non ci va giù… Chi è in grado di farlo? Con Gesù lo possiamo, forti del suo esempio e della fiducia in lui. Lui che è risorto e ha vinto la morte e l’egoismo, lui che è Dio ed il cui amore è più forte di ogni circostanza e ci guiderà sempre.