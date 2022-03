Ucraina, Zelensky: «Madri russe, non mandate i vostri figli a fare la guerra in un paese straniero»

Il presidente ucraino lancia un appello alle mamme russe invitandole a non mandare i loro figli a combattere in Ucraina.

Questa volta Zelensky si è appellato alle madri russe. Nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino ha voluto rivolgersi direttamente alle mamme dei militari che stanno invadendo l’Ucraina: «Voglio dirlo un’altra volta alle madri russe, specialmente alle madri dei soldati arruolati. Non mandate i vostri figli in guerra in un paese straniero». È questo l’invito partito da Volodymyr Zelensky, stando a quanto riferiscono i mass media internazionali.

Il presidente dell’Ucraina invita le mamme del paese invasore a non credere a chi promette che i loro figli verranno inviati a fare esercitazioni chissà dove o comunque non saranno mandati in battaglia, sollecitandole ad «agire immediatamente» nel caso sospettassero che i figli sono stati spediti da Mosca a guerreggiare in Ucraina.