Meteo DOMANI martedì 15 marzo | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 15 marzo . Al nord cieli coperti con piogge. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 15 marzo.

Nord:

Inizialmente molto nuvoloso, con occasionali e deboli fenomeni nella notte su Liguria, Piemonte, Valle d’aosta e alpi lombarde, a carattere nevoso oltre 1000-1200 metri. Parziale diradamento della nuvolosità nel pomeriggio con nubi che in serata insisteranno su Piemonte, Liguria, alpi lombarde, Trentino-alto adige, Friuli-venezia giulia e nord Veneto.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Sardegna con occasionali e deboli precipitazioni sul settore meridionale e orientale e nubi in diradamento pomeridiano su quello occidentale; sulle regioni peninsulari nubi medio-alte anche estese fino metà giornata e in diradamento pomeridiano con schiarite sempre maggiori.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità parziale in diradamento pomeridiano su est Sicilia e sud Calabria e nuova formazione serale sulla Sicilia meridionale; cielo pressoché sereno sul resto del sud con deboli velature in transito pomeridiano da ovest.

Temperature:

Minime in aumento al nord, centro-meridionali adriatiche, est Sicilia e nord Sardegna, stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento anche marcato su Piemonte, Liguria, Emilia-romagna e Toscana e, in misura minore, su Valle d’aosta, Lombardia meridionale, Umbria, Basilicata e centro-meridionali adriatiche, senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti:

Da moderati a forti sud-orientali con raffiche di burrasca sulla Sardegna, in lenta attenuazione pomeridiana; da deboli a moderati, da sud-est, sulla Sicilia con i rinforzi maggiori sul settore ovest; moderati settentrionali sulla Liguria di ponente in rapida attenuazione mattutina; deboli variabili sul resto d’Italia con rinforzi meridionali su Calabria, restanti coste tirreniche peninsulari e della Toscana.

Mari:

Agitato il mare di Sardegna, anche localmente molto agitato sul settore più occidentale; da molto mossi ad agitati canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso il mar ligure; poco mosso l’adriatico e mossi lo ionio e il settore est del tirreno centro-meridionale; molto mosso il restante tirreno.