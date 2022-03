Digitale, Colao: dal 30 aprile cambio di residenza si potrà fare online

È già partita in diversi comuni della penisola la sperimentazione per il cambio di residenza online. Il lancio a livello del nazionale del progetto è previsto per il 30 di aprile. Lo ha comunicato il ministro dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, sentito in Commissione Affari costituzionali sullo stato di attuazione del Pnrr.

Presto sarà dunque sufficiente avere un collegamento internet per fare il cambio di residenza. Le concrete modalità operative saranno rese pubbliche più avanti.

Inoltre l’innovazione digitale annunciata dal ministro del Governo Draghi potrebbe portare anche a dare addio alla vecchia tessera elettorale cartacea.

Per ora, ha spiegato Colao, “stiamo lavorando all’integrazione in Anpr (l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ndr.) delle informazioni relative all’iscrizione nelle liste elettorali, per rendere più facile e immediata l’adesione e il sostegno da parte dei cittadini ai quesiti referendari e alle iniziative di legge popolare”.

Tutte queste funzionalità, ha continuato il ministro, saranno successivamente “abilitate sulla piattaforma firme referendum che è in corso di rilascio operativo e che entrerà in esercizio non appena concluso l’iter regolamentare in corso”. Integrando le liste elettorali si potranno inoltre “eliminare anche le tessere elettorali cartacee” ha concluso Colao.