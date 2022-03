Guerra, in chat forze armate ucraine girano foto di salme di militari russi:«Saranno usati come fertilizzante»

Le immagini di dodici cadaveri di militari russi morti durante i combattimenti in Ucraina, sono finite su una delle chat Telegram delle truppe ucraine

Le foto di dodici salme di militari russi caduti durante la guerra che da tre settimane sta interessando l’Ucraina, sono finite in una delle chat Telegram delle truppe ucraine. Si tratta di cadaveri dilaniati dalle bombe e dai colpi di mortaio.

Nelle chat, oltre alle immagini dei cadaveri dei soldati caduti in guerra, vi sono anche i loro passaporti che consentono di identificarli.

Si tratta di salme di militari che nessuno ha reclamato, chiedendo che fossero restituiti alle famiglie.

«Né i comandanti, né le autorità russe, né i genitori ne hanno bisogno. Da una settimana nessuno è tornato per portarli via. Saranno usati come fertilizzante», è scritto nella comunicazione.