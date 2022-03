Nuovi casi di “furbetti” del Reddito di Cittadinanza, dieci persone segnalate

Ancora nuovi casi di abuso sul Reddito di Cittadinanza, questa volta i responsabili sono dieci persone residenti nella zona di Macerata. La Guardia di Finanza ha avviato i controlli su segnalazione dell’ufficio dell’Inps locale e avviato degli approfondimenti nei confronti dei beneficiari.

Per la maggior parte di questi si tratta di persone prive di cittadinanza italiana e non residenti nel nostro Paese da almeno 2 anni, così come previsto dalla legge.

Il resto dei denunciati aveva invece redatto una dichiarazione falsata sulle proprie variazioni dello stato reddituale, lavorativo e familiare, elemento indispensabile per potere accedere al Reddito e poterne definire l’importo.

LEGGI ANCHE: Aumento carburanti, Fnaarc: «Impegno del governo non sufficiente, in atto speculazione ingiustificata»



50MILA EURO SOTRATTI ALLA COMUNITA’

La cifra percepita indebitamente si aggira intorno ai 50mila euro. Il sussidio è stato immediatamente interrotto e sono state emesse misure cautelari per il sequestro della somma ricevuta da ognuno dei beneficiari fino alla fine di un approfondito controllo che determini quanto appurato dalla Finanza. Nove su dieci degli indagati sono cittadini extracomunitari, cinque di loro sono residenti presso l’Hotel House.