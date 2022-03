Cinghiali allattano cuccioli in mezzo alla strada a Roma [VIDEO]

L’episodio si è verificato in via Basilio Puoti, dove un filmato mostra due cinghiali femmine che allattano i cuccioli in mezzo al traffico

Femmine di cinghiale che allattano cuccioli in mezzo alla strada. È quanto occorso a Roma, e più precisamente in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV.

Un filmato ha ripreso, per l’appunto, le due femmine di cinghiale sdraiate lungo la strada, incuranti del traffico, che allattavano i loro cuccioli. A postare il video, la consigliera leghista nella regione Lazio, Laura Corrotti.

Nel filmato si vedono anche un altro cinghiale che va in giro tra le auto in sosta. Dalle abitazioni, si vedono cani che si affacciano per guardare cosa sta accadendo.

«Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?» ha detto Corrotti nel post che ha pubblicato per denunciare l’accaduto.