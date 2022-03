Condannati i due tedeschi dell’incidente sul Garda: “Risponderanno della loro coscienza”

Sono stati condannati i due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva che travolse il gozzo sul quale si trovavano Umberto e Greta quel tragico 19 giugno 2021.



I parenti, dopo l’annuncio delle condanne, hanno dichiarato: “Accettiamo giudizio, risponderanno alla loro coscienza”

Patrick Kassen e Cristian Teismann sono stati condannati rispettivamente a quattro anni e sei mesi e a due anni e undici mesi, questo quanto deciso dal tribunale di Brescia. La condanna in relazione alla morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti avvenuta il 19 giugno 2021 nella acque del lago di Garda. Kassen ha ammesso di essere stato alla guida del motoscafo.

La condanna richiesta dal pm era di sei anni e mezzo per Kassen e a quattro anni e due mesi per Teismann accusati di omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso.

I genitori delle vittime

“Solo loro sanno cosa è successo quella sera, ubriachi o no. Io non posso dare giudizi, la loro coscienza rimarrà tutta la vita. Questo dolore rimarrà a loro come rimarrà a me”. Ha dichiarato Enzo Garzarella, padre di Umberto. “Non possiamo fare altro che accettare il giudizio – è il commento dei genitori di Greta Nedrotti -, la legge italiana è questa. La nostra condanna è iniziata lo scorso 19 giugno”.