“Ho sempre apprezzato Putin”: pesanti critiche alla moglie di Aldo Montano

La modella e moglie dello schermidore ha attirato l’ira del web per il suo appoggio verso il presidente russo. Nata in Russia, non è riuscita a non dire la sua, difendendo le scelte del suo Paese nella guerra in Ucraina.

“Mi dispiace per quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Dispiace che danno torto al 1000% ai russi. Ma non c’è fiamma senza fuoco“, queste le parole di Olga Plachina, russa e moglie dell’ex-campione di scherma Aldo Montano, sulla situazione in Russia e nell’Est dell’Europa.

Inevitabili le critiche che sono giunte dal web, in particolare dal suo account Instagram dove conta 60mila follower. Alla domanda di un utente di dare la sua opinione sulla guerra in Ucraina, Olga si è lasciata andare a una vera e propria difesa di Vladimir Putin, salvo poi cancellare i commenti sotto al post.

“LA RUSSIA MI HA DATO TUTTO”

“Sono stata un’atleta ma non sono mai stata una persona dentro la politica – ha scritto Plachina -. Sì, sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi sono sempre piaciuti i nostri regimi. Io sono una ragazza semplice e il mio Stato mi ha dato tutto per essere felice. Purtroppo nessuno di noi, russi, ucraini, italiani, sa la verità. Ma non pensate che io sia per la guerra. Da parte di tutti c’è una propaganda enorme per i propri interessi“.