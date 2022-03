Sequestrati 1,5 kg di cocaina agli imbarcaderi, in manette 3 corrieri della droga. Bloccati dalla Guardia di Finanza di Messina, la droga in loro possesso è stata fiutata dalle unità cinofile.

Sono stati bloccati questa mattina a Messina tre corrieri della droga: si tratta di due donne e un uomo, identificati e fermati grazie all’azione congiunta della Guardia di Finanza e dalle unità cinofile, durante due distinte operazioni di controllo agli imbarcaderi. Oltre agli arresti, gli agenti hanno provveduto al sequestro di oltre un chilo di cocaina. Da quanto viene riferito dalle fonti, un simile quantitativo avrebbe fruttato sul mercato degli illeciti proventi dal valore complessivo di oltre 250mila euro.

Oltre 1,5 kg di droga fiutati dalle unità cinofile, 3 gli arresti

In due distinte operazioni di controllo, i finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre 1,5 chili di cocaina in transito dagli imbarcaderi. Grazie all’ausilio delle unità cinofile, gli agenti hanno localizzato l’ingente quantitativo di droga e hanno provveduto all’arresto di tre corrieri – due donne e un uomo. Secondo quanto si apprende dalla nota ufficiale delle fiamme gialle, di fondamentale importanza è stato il fiuto del cane antidroga Dandy. Sarebbe stato proprio lui, infatti, a fiutare un panetto con mezzo chilo di cocaina occultato dal passeggero di un veicolo appena sbarcato dalla costa calabra.

Durante il controllo effettuato dai finanzieri, una giovane donna è stata ritrovata in possesso del quantitativo di droga. Alla guida del veicolo suo marito, anche lui arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.

In occasione di un altro controllo, effettuato questa volta alla Rada San Francesco, i finanzieri hanno invece fermato un’altra donna. Fermata dalle autorità mentre era alla guida della propria auto, grazie all’intervento delle unità cinofile Ghimly e Dia è stato possibile rivenire oltre un chilo di cocaina occultato attentamente nel vano motore della vettura. Alla luce del ritrovamento, le autorità hanno disposto un mandato di perquisizione presso l’abitazione della donna, residente nella fascia Tirrenica della provincia. Attraverso questi ulteriori controlli, è stato possibile ritrovare altri 40 grammi di droga. Insieme alla droga, disposto anche il sequestro di 4.300 euro in contanti, ritenuti provento delle attività di spaccio. Secondo quanto viene riportato dalle fonti, un simile quantitativo di droga (miscelata con altre sostanze da taglio) avrebbe fruttato sul mercato di spaccio provinciale oltre 250mila euro. Per la donna è stato disposto l’arresto. Condotta in carcere, rimane ora a disposizione dell’autorità giudiziaria,