Infortuni sul lavoro: grave operaio colpito da una tubatura

L’incidente sul lavoro si è verificato a Varese, in via Andrea Appiani. Sul posto carabinieri e soccorritori

Un lavoratore di 50 anni, è in gravi condizioni dopo che una tubatura del cantiere in cui stava eseguendo dei lavori lo ha colpito. L’incidente è occorso a Varese, intorno alle ore 11, in via Andrea Appiani.

L’operaio ha avuto un trauma al bacino e la frattura di una gamba. I soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso al nosocomio di Varese.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco, i militari dell’Arma dei carabinieri e Ats. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente.