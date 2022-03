Fipe: in 2 anni 45mila imprese di ristorazione hanno chiuso i battenti

È quel che è venuto fuori dal report annuale 2021 della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).

Da un report 2021 della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è venuto fuori che nel biennio 2020-2021, in cui la pandemia ha dilagato, la spesa delle famiglie nel settore ristorazione ha avuto un callo di 57 miliardi.

Sono pochissime le nuove imprese che sorgono e moltissime quelle che chiudono, tant’è che secondo il report, 45mila imprese di ristorazione hanno chiuso i battenti. I dati indicano che lo scorso anno, 8.942 nuove imprese hanno aperto e 23mila hanno chiuso.

Nel 2021, più del 71% delle aziende del settore ristorazione hanno detto di aver avuto un calo di fatturato rispetto all’anno precedente. Solo per il 16% delle imprese, quello da poco trascorso è stato l’anno in cui si è registrata una ripartenza parziale, con il fatturato aumentato, anche se, per la maggioranza, sotto il 10%.

A fare deterrente le complicazioni date dal green pass (48%) e dalle restrizioni che hanno fatto scendere la richiesta (44,6%). Nel periodo 2020/2021, le famiglie hanno speso meno nel settore ristorazione, il che ha portato a un calo di oltre 57 miliardi di euro. La perdita maggiore si è constatata nel 2020, con il doppio lockdown, che ha fatto scendere i consumi di 33 miliardi di euro.

L’anno scorso, dopo l’allentamento delle restrizioni, c’è stata una ripartenza della richiesta che però non ha superato i livelli del 2019, ma è stata nettamente inferiore.