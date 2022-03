Una enorme quantità di denaro nascosta nelle borse e il tentativo di portala fuori dal Paese illegalmente. La donna è stata fermata al confine, è la moglie di uno degli uomini più ricchi d’Ucraina.

Tentava di lasciare l’Ucraina confondendosi nella folla dei profughi in fuga dal Paese a causa della guerra. Ma Anastasia Kotvitska teneva nascosti con sé circa 28 milioni di euro ed è stata fermata alla frontiera con l’Ungheria.

E’ stata notata dalle guardie del check point di Vilok in compagnia della madre e delle guardie del corpo che portavano con le sei valigie contenti 22 milioni di sterline inglesi e 1,3 milioni di euro. La donna ha giustificato il denaro affermando che le serviva per l’assistenza durante il parto. Inevitabile l’avvio di un procedimento penale e il sequestro del contante.

UNO DEGLI UOMINI PIU’ RICCHI D’UCRAINA

Lei è una ex-modella professionista e moglie di un noto politico ucraino 52enne, Igor Kotvitsky, uno degli uomini più ricchi del Paese, ex-parlamentare del partito Fronte popolare e controverso imprenditore dell’uranio e del nucleare. Secondo quanto dichiarato da Kotvitsky “Tutti i miei soldi sono nelle banche ucraine, non ho prelevato nulla“, ma non il primo caso di ricchi cittadini ucraini che tentano di portare i propri capitali all’estero. La giustificazione di una gravidanza per una cifra così alta appare esagerata.