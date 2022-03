Napoli, litiga con la compagna e le spara con un fucile da caccia: denunciato

Una tragedia sfiorata in provincia di Napoli: un uomo di 57 anni perde il controllo durante una lite domestica e ferisce la compagna sparandole addosso con un fucile da caccia. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Un litigio che ha sfiorato la tragedia, quello avvenuto in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, un uomo di 57 anni avrebbe dato in escandescenza pendendosela con la compagna. Al culmine di una lite verbale, l’uomo sarebbe passato alla violenza fisica, aggredendo e ferendo la donna con un fucile da caccia. Sarebbe solo uno il colpo esploso, che avrebbe tuttavia raggiunto la donna alla spalla. Sul luogo sono giunti tempestivamente i soccorsi, che l’hanno condotta presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Violenza domestica a Napoli: litiga con la compagna e le spara con un fucile da caccia

I fatti si sono verificati nella giornata di sabato 26 marzo ad Ercolano, in provincia di Napoli. Ad intervenire sono stati gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, su disposizione della centrale operativa, a seguito della segnalazione di una donna rimasta ferita da colpi di arma da fuoco fatta pervenire dai sanitari dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Secondo quanto viene riportato dai media locali, la donna sarebbe rimasta ferita a seguito di una violenta lite avvenuta con il marito. Non è stato rilasciato nessun ulteriore dettaglio in merito alle condizioni di salute della donna, ma pare che non sia in pericolo di vita. La donna sarebbe stata raggiunta da un colpo di fucile da caccia fatto esplodere dal compagno, un uomo di 57 anni di Torre del Greco. L’aggressore, viene riportato, è stato denunciato alle autorità per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Alla luce di quanto accaduto, la donna è stata immediatamente trasportata presso la struttura ospedaliera Torre del Greco, dove i sanitari le hanno riservato tutte le cure del caso. Sarebbero stati gli stessi sanitari a denunciare l’accaduto, allertando così le forze dell’ordine. Dopo qualche ora, i carabinieri Commissariato di Torre del Greco sono riusciti a rintracciare il 57enne. A raccontare l’accaduto ai militari dell’Arma sarebbe stata la stessa donna rimasta ferita.