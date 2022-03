Pensionato di 70 anni perde la vita dopo una caduta di 6 metri

Un uomo di 70 anni, pensionato, ha perso la vita a Cerignola, in provincia di Foggia. Indagano i carabinieri

Un uomo di 70 anni, ha perso la vita da poco passate le ore 12 di oggi, 29 marzo, a Cerignola, in provincia di Foggia.

L’uomo sarebbe morto in seguito a una caduta occorsa mentre stava eseguendo dei lavori su un pianerottolo al primo piano di un palazzo. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri.

Attualmente sono in corso delle verifiche per comprendere se l’uomo è un operaio, il titolare di un’azienda o un privato che stava svolgendo lavori in modo autonomo. L’uomo è precipitato da 6 metri di altezza.