Tweet offensivo su Carol Maltesi, Zelig annulla le esibizioni del comico Diomede

Dopo il tweet oltraggioso postato dal comico, Zelig si è dissociato da quelle parole e ha cancellato le sue performance

Il comico Pietro Diomede ha scritto un post ironico e oltraggioso su Twitter in cui faceva riferimento al riconoscimento del cadavere dell’attrice hard Carol Maltesi, assassinata dal vicino di casa e poi fatta a pezzi :«Che il cadavere di una porn***star venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del cu*o, non gioca a favore della fama della vittima».

Immediata la reazione dello show che con un tweet ha liquidato il comico:«L’artista è stato escluso dalla programmazione Zelig». Il post è stato pubblicato ieri, e la battuta del comico ha scatenato centinaia di reazioni di sdegno da parte di utenti di tutto il Paese. Polemiche che hanno portato Zelig a rimuovere la serata in cui Diomede si sarebbe dovuto esibire tra qualche settimana.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 aprile. Ci dissociamo completamente da quel tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta», hanno comunicato categorici.

Tra le tantissime critiche mosse contro Diomede per l’uscita assolutamente infelice, risalta quella dell’attore Alessandro Gassmann che ha commentato:«Signor Pietro Diomede, io penso che lei rappresenti a pieno il gradino più basso e repellente della specie umana. Si vergogni e chieda scusa alla famiglia della vittima».