Vaccini: Tommaso Petroni succede al generale Figliuolo come commissario

Tommaso Pedroni succede al generale Figliuolo a commissario della campagna vaccinale e nella gestione delle misure anticontagio. Porterà avanti questo ruolo fino al 1 gennaio 2023.

Da domani, con lo scadere dello stato di emergenza voluto dal governo a causa del Covid, decadrà la carica di Francesco Paolo Figliuolo a capo della gestione nella campagna vaccinale e delle misure anticontagio. Al suo posto Mario Draghi ha scelto di nominare un altro generale dell’esercito, Tommaso Petroni, già responsabile della logistica con Figliuolo.

La struttura commissariale verrà sostituita in Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia con a capo appunto Pedroni e con vice Giovanni Leonardi, dirigente del ministero della Salute. Anche questa unità cesserà le sue funzioni il primo gennaio del 2023 e ogni carico passera alle competenze del ministero.

CHI E’ IL GENERALE TOMMASO PETRONI

Pugliese, sposato con due figli e nominato Cavaliere della Repubblica, Petroni ha frequentato l’Accademia Militare e ottenuto la laurea in Tecnologie industriali applicate, un Master di II livello in Management dei materiali complessi, un corso di specializzazione in management della logistica e un master in Studi internazionali strategico militari. Ha comandato la la compagnia Trasporti medi presso l’ottavo reggimento logistico di manovra a Udine negli anni ’90 e ha partecipato a missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo come capo delle operazioni ferroviarie presso il comando Nato.

Ha prestato servizio come capo Ufficio Armamento del Comando logistico dell’Esercito e capo Ufficio logistico presso il Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito a Roma dal 2011 al 2015. Fino al 2018 ha diretto il Polo di Mantenimento pesante nord di Piacenza e successivamente è stato è capo Reparto materiali del Comando dei trasporti e materiali. Dall’aprile 2021 è stato responsabile dell’Area logistico-operativa della Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid 19.