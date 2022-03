Covid, le nuove regole dal 1 aprile: stop al Green Pass sui mezzi pubblici

Obbligo di Green Pass, mascherine, didattica a distanza, vaccini. Ecco cosa cambia con la fine dello stato di emergenza e cosa rimane in vigore per completare la lotta al virus.

Il primo aprile termina lo stato di emergenza voluto dal governo per affrontare l’emergenza Covid. Ecco cosa cambierà da questa data sull’uso delle mascherine, Green Pass e distanziamento.

STOP AL GREEN PASS

Non sarà più obbligatorio esibire il Green Pass per accedere a uffici pubblici, poste, banche, strutture ricettive, negozi, barbieri, tabaccai e sedersi nei bar sia all’aperto che al chiuso. Fine al al certificato verde anche per chi fa sport al chiuso. Sarà invece obbligatorio per le consumazioni al chiuso e per assistere a eventi all’aperto con forti assembramenti.

TRASPORTI

Niente più Green Pass per i mezzi pubblici come bus e metropolitane ma rimane l’obbligo di indossare la mascherina di tipo Ffp2. Il Green Pass base sarà ancora necessario fino al 30 aprile per aerei, navi e trasporti non regionali.

SCUOLA

La didattica a distanza ci sarà solo per quegli studenti risultati positivi al tampone. Se in una classe risultassero più di quattro positivi, la lezione rimarrà in presenza ma con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per tutti per un tempo di 10 giorni.

MACHERINE E QUARANTENE

Decade l’obbligo di mascherina al chiuso ma dal 1 maggio. Per quanto concerne le quarantene, da domani basterà l’autosorveglianza di 10 giorni per coloro che sono stati a contatto con un positivo e l’uso della mascherina Ffp2 in luoghi pubblici. Per i sanitari ci sarà un obbligo di tampone ogni 5 giorni. Per chi è stato contagiato, dovrà rimanere in isolamento fino a un tampone negativo.

VACCINI

Dal 15 giugno decade l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale della scuola, per militari e forze dell’ordine, polizia locale e soccorso pubblico. I docenti non vaccinati non potranno entrare in contatto con gli alunni, insegnare o accedere alle classi. In questa data decade anche l’obbligo di vaccino per gli over 50, rimane invece per il personale sanitario.

FESTE E MATRIMONI

Il certificato vedere rinforzato sarà ancora necessario fino al 30 aprile per eventi privati come feste di compleanno o ricevimenti di nozze, ma anche per recarsi in teatri e cinema, piscine, palestre, discoteche, convegni, concerti, eventi sportivi al chiuso e beauty center.

I COLORI DELLE REGIONI

Termina anche il sistema di classificazione delle regioni con il sistema dei colori. Fine anche dei compiti del Comitato scientifico e del Commissario straordinario all’emergenza. Il generale Figliuolo sarà quindi sostituito nel suo compito per il completamento della campagna vaccinale dal generale Tommaso Petroni che avrà il ruolo di portare avanti le misure contro il virus fino al 1 gennaio 2023.